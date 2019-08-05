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"الشليمي": قناة الجزيرة غبية إعلاميا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:13 م
الشليمي: قناة الجزيرة غبية إعلاميا
السياسي الكويتي فهد الشليمي
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وكالات
 
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اتهم السياسي الكويتي، فهد الشليمي، قناة الجزيرة القطرية بالغباء الإعلامي لمحاولتهم بث الفتن في المملكة بطريقة ساذجة، وذلك تعليقًا على استضافتهم إرهابي زاعمين أنه حاج من السعودية.

وقال "الشليمي": "عيب يا قناة الجزيرة حالتكم المرضية تسمى جنون المس الإعلامي".

وتابع سخريته بطريقة طريفة: "شوفوا لكم شيخ دين عندكم يقرأ عليكم من المس الإعلامي".

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المزيد عن: قناة الجزيرة فهد الشليمي غبية سياسي كويتي اعلاميا
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