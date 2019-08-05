"الشليمي": قناة الجزيرة غبية إعلاميا

اتهم السياسي الكويتي، فهد الشليمي، قناة الجزيرة القطرية بالغباء الإعلامي لمحاولتهم بث الفتن في المملكة بطريقة ساذجة، وذلك تعليقًا على استضافتهم إرهابي زاعمين أنه حاج من السعودية.

وقال "الشليمي": "عيب يا قناة الجزيرة حالتكم المرضية تسمى جنون المس الإعلامي".

وتابع سخريته بطريقة طريفة: "شوفوا لكم شيخ دين عندكم يقرأ عليكم من المس الإعلامي".