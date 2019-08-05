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"الإبراشي" عن حادث معهد الأورام: مصر ستبقى شامخة مهما كانت مخططات الإرهاب

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:21 م
الإبراشي عن حادث معهد الأورام: مصر ستبقى شامخة مهما كانت مخططات الإرهاب
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كساب أحمد
 
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عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على حادث معهد الأورام الإرهابي، قائلًا: "مصر ستبقى قوية شامخة مهما كانت مخططات الإرهاب الدنيئة". 

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن مصر حققت انتصارًا كبيرًا على الإرهاب من خلال العملية الشاملة، ولكن الإرهاب يقوم بعمليات غادرة، عندما يتم محاصرته بشكل قوي، معقبًا: "مفيش دولة في العالم مفيهاش إرهاب".

ولفت إلى أن العمليات الإرهابية، متوقعة عندما تحقق مصر انجازات كبيرة، وعلينا أن نضع ذلك في الاعتبار، مضيفًا أن صلابة الشعب المصري تظهر دائمًا في مثل المحن. 

كشفت وزارة الداخلية، عن أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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