عضو المقاومة: النظام الإيراني يتلقى ضربات قوية

Advertisements

قال مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن النظام الإيراني يعاني من تلقي ضربات قوية سياسية واقتصادية، مشيرا إلى أنها تؤثر بقوة على جسد النظام المتهالك من جهة وردود أفعال مسؤولي النظام وخاصة روحاني رئيس جمهورية هذا النظام من جهة أخرى.



وأضاف: في الآونة الأخيرة ادعى روحاني في حديثه الذي كان شبيها للحلم، أنه لو استمر الاتفاق النووي حتى عام آخر، سيتم إلغاء العقوبات التسليحية وستجري الأمور لصالح النظام حتى يتمكن بذلك من تقديم الأمل والمعنويات لقواته.



وأوضح أن هناك حقيقتان مهمتان لا تسمحان بتحقيق أحلام روحاني، الحقيقة الأولى هي أن الوضع الانفجاري للمجتمع يأتي في ظل ظروف تخطى فيها التضخم نسبة ٤٠% .



وأشار عقبائي للغضب والسخط الشعبي وقال: لا يمر يوم لا يحذر فيه برلمان الملالي من الغضب الانفجاري للشعب ولا يمر يوم لا يواجه فيه النظام الحركات الاحتجاجية للطبقات المحرومة رغم كل التهديد والقمع.



وأكد أن هذه الظروف الانفجارية عندما تجمع مع الأزمة الخانقة داخل النظام يتضح لنا جودة المناخ الانفجاري للمجتمع.



وذكر أن المقاومة المنظمة للشعب الإيراني، تتواجد في جميع الساحات، مشيرا إلى أنها أفشلت مساعي النظام في إبادة القوة الأساسية لهذه المقاومة، في الوقت الذي لم يتوانى فيه النظام عن القيام بأي مؤامرة وعمليات قصف مدفعي وصاروخي.

