ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماجواير يكشف عن طموحه مع مانشستر يونايتد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:53 م
ماجواير يكشف عن طموحه مع مانشستر يونايتد
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أكد النجم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد، أنه سيقدّم كل ما أملك لخدمة هذا النادي العريق.

وقال ماجواير في تصريحات صحفية: "إنه أمرٌ لا يُصدّق، أنا فخورٌ بالانضمام لـ مانشستر يونايتد وتمثيل هذا النادي".

وأضاف: "كانت مباراتي الأولى في الموسم الماضي أمام يونايتد في أولدترافورد ولطالما كانت مواجهة يونايتد في أولدترافورد تشكّل شعورًا خاصًا، الآن أصبح أولدترافورد بيتًا لي".

واستطرد: "عملتُ بجد في الحصص التدريبية وشاركت في جميع مباريات ليستر خلال الفترة التحضيرية ولذا أشعر بأني في حالة جاهزية ممتازة". 

وواصل: "أردتُ أن ألعب في المباريات الودية لكي أكون جاهزًا في حال إتمام انتقالي لـ يونايتد وقدرتي على المشاركة في المباراة الأولى ولكن بلا شك يعود القرار للمدرب".

واختتم حول تطلّعاته بعد انتقاله لـ يونايتد: "إنه فريق شاب وأعتقد بأننا نملك طموحات عالية لتحقيقها في المستقبل، يجب أن نعود لمنصات التتويج وهذا ما يريد إنجازه المدرب، كما يرغب سولشاير وطاقمه التدريبي أيضًا بإعادة عقلية الفوز للنادي".
Advertisements
المزيد عن: ميركاتو مانشستر يونايتد مجواير مانشستر يونايتد ماجواير ليستر سيتي صفقات اليونايتد سولشاير
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
2
x
18:00
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
0
x
20:00
0
الوحدة - الإمارات