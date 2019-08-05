ماجواير يكشف عن طموحه مع مانشستر يونايتد
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:53 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد، أنه سيقدّم كل ما أملك لخدمة هذا النادي العريق.
وقال ماجواير في تصريحات صحفية: "إنه أمرٌ لا يُصدّق، أنا فخورٌ بالانضمام لـ مانشستر يونايتد وتمثيل هذا النادي".
وأضاف: "كانت مباراتي الأولى في الموسم الماضي أمام يونايتد في أولدترافورد ولطالما كانت مواجهة يونايتد في أولدترافورد تشكّل شعورًا خاصًا، الآن أصبح أولدترافورد بيتًا لي".
واستطرد: "عملتُ بجد في الحصص التدريبية وشاركت في جميع مباريات ليستر خلال الفترة التحضيرية ولذا أشعر بأني في حالة جاهزية ممتازة".
وواصل: "أردتُ أن ألعب في المباريات الودية لكي أكون جاهزًا في حال إتمام انتقالي لـ يونايتد وقدرتي على المشاركة في المباراة الأولى ولكن بلا شك يعود القرار للمدرب".
واختتم حول تطلّعاته بعد انتقاله لـ يونايتد: "إنه فريق شاب وأعتقد بأننا نملك طموحات عالية لتحقيقها في المستقبل، يجب أن نعود لمنصات التتويج وهذا ما يريد إنجازه المدرب، كما يرغب سولشاير وطاقمه التدريبي أيضًا بإعادة عقلية الفوز للنادي".
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