ورشة لتعلم "الإيقاع الشرقي" بمهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

يقدم مهرجان الصيف الدولي الـ 17 بمكتبة الإسكندرية ورشة لتعلم الإيقاع الشرقي يقدمها ظابط الإيقاع هاني بدير، وهي الورشة التي يتعرف المشاركون من خلالها على تعلم فن النوتة الإيقاعية والموسيقية وكيفية قراءتها، وعدد من التدريبات المكثفة لتقوية استخدام الأيدي للعزف والوصول لمهارات أعلى.





فعاليات مهرجان الصيف الدولى السابع عشر ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، والذي انطلق يوم الجمعة 26 يوليو، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.



