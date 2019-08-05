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احتجاجات فى أنحاء باكستان ضد تحرك الهند فى كشمير

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:39 م
احتجاجات فى أنحاء باكستان ضد تحرك الهند فى كشمير
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خاطر عبادة
 
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اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء باكستان اليوم الاثنين، وقالت الحكومة، إنها تدين بشدة التغييرات الدستورية في الهند في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها في كشمير التي تطالب بها كلا البلدين.

وألغت الهند المكانة الخاصة لجامو وكشمير في محاولة لإدماج ولايتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية البلاد، في أكثر تحركاتها السياسية بعيدة المدى على الإقليم منذ ما يقرب من سبعة عقود.

وفي مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة للحكم الباكستاني على بعد حوالي 45 كم من الحدود المتنازع عليها بين الجارين، كان العشرات من المتظاهرين يحملون أعلامًا سوداء وإطارات سيارات محترقة ، وهم يهتفون "تسقط الهند".

وقال زاهد إقبال، 35 عامًا، وهو مهاجر من كشمير الخاضعة للإدارة الهندية: "إن إلغاء الوضع الخاص لكشمير لن يحقق غرضه.. سنقاتل، وسنقاتل بقوة أكبر."

كما وقعت هناك احتجاجات في إسلام أباد، العاصمة، وكراتشي باكستان المركز التجاري.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها "ستمارس جميع الخيارات الممكنة لمواجهة الخطوات غير القانونية" التي اتخذتها الهند.
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