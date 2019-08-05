طريقة تحضير أصابع جبن الموزاريلا الشهية
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:35 م
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مقادير أصابع جبن الموزاريلا الشهية
- جبن موزاريلا : 500 gr
- البيض : 3 pcs
- بهارات : ربع ملعقة صغيرة (ملح وفلفل أسود)
- دقيق : كوب
- بقسماط : كوب (كعك مطحون)
- الزيت النباتي : كوب (للقلي)
- صلصة طماطم : كوب (للتقديم)
طريقة تحضير أصابع جبن الموزاريلا الشهية
1. يُقطع جبن الموتزاريلا على شكل أصابع متساوية في الحجم.
2. يخفق البيض ويُتبل بالملح والفلفل.
3. تُغطى الأصابع في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط وتُحفظ بالثلاجة لتتماسك.
4. تُقلى الأصابع في الزيت الغزير الساخن، وتُقلب حتى تحمر.
5. تقدم إلى جانب صلصة الطماطم.
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