كروس يكشف سر تدهور مستويات ريال مدريد رغم عودة زيدان
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:22 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أكد النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد أن فريقه يريد أن يلعب كرة قدم أفضل، وهذا هو الأهم، حيث أن الأمور الآخرى ستأتي لاحقاً، وفي النهاية الفريق ينافس من أجل الحصول على جميع الألقاب.
وقال كروس في تصريحات صحفية: "إعادة الفريق إلى الحالة التي كان فيها رفقة زيدان ليست بالأمر السهل، من الصعب الوصول إلى هذا المستوى. كان فريقنا في حالة مختلفة عندما عاد مرة أخرى في منتصف مارس 2019 مقارنة بما تركه في مايو 2018".
وأضاف: "يوفيتش تأقلم جيدًا مع المجموعة لكن حظه كان سيئًا بعد تعرضه للإصابة خلال الموسم التحضيري. يوفيتش تعاقد جيد من شأنه أن يجعلنا فريق أقوى هجومياً حيث يجيد تسجيل الأهداف".
واختتم بقوله: "عندما يصل اللاعبون الشبان للنادي، فإن مهمتنا هي جعلهم يشعرون بما يعنيه أن يكون الشاب لاعباً لريال مدريد".
Advertisements
- كروس: بايرن قوي جدا وريال لديه أسلحة كثيرة
- كروس عن رحيل رونالدو: سنرى كيف سيعوضه ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 30 مارس.. أقوي الصفقات تقترب من الملكي
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. صراع برشلونة مدريدي على نجم البريميرليج و6 صفقات على طاولة الملكي
- أهم أخبار ريال مدريد.. إيكاردي بديل يوفيتش في الملكي
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. نجم الملكي يشعل غضب زيدان وبرشلونة يرفع الراية البيضاء أمام المرينجي
- بوجبا يبتعد عن ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم صفقته الخامسة ويقترب من ضم السادسة وزيدان مصمم على حسم الصفقة الكبري
- أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المنتظرة تقترب جدًا و6 نجوم يرحلون عن الملكي وصفقة تبادلية كبري مع الشياطين
- أخبار ريال مدريد اليوم.. مطالبات برحيل زيدان وبيريز يتجه للصفقة الأصعب ومشادة كلامية بين راموس ونجم الريال