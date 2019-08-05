كروس يكشف سر تدهور مستويات ريال مدريد رغم عودة زيدان

أكد النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد أن فريقه يريد أن يلعب كرة قدم أفضل، وهذا هو الأهم، حيث أن الأمور الآخرى ستأتي لاحقاً، وفي النهاية الفريق ينافس من أجل الحصول على جميع الألقاب.





وقال كروس في تصريحات صحفية: "إعادة الفريق إلى الحالة التي كان فيها رفقة زيدان ليست بالأمر السهل، من الصعب الوصول إلى هذا المستوى. كان فريقنا في حالة مختلفة عندما عاد مرة أخرى في منتصف مارس 2019 مقارنة بما تركه في مايو 2018".





وأضاف: "يوفيتش تأقلم جيدًا مع المجموعة لكن حظه كان سيئًا بعد تعرضه للإصابة خلال الموسم التحضيري. يوفيتش تعاقد جيد من شأنه أن يجعلنا فريق أقوى هجومياً حيث يجيد تسجيل الأهداف".



