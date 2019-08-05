هيدي كلوم تستمتع بشهر العسل في كابري
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:18 م
الفجر الفني
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تستمتع النجمة العالمية هيدي كلوم بقضاء شهر العسل الذي تقضية مع زوجها توم كوليتز في كابري بإيطاليا بعد ساعات من احتفالا اسطوري رصده الكثير من المواقع الفنية حول العالم.
ظهرت النجمة وعارضة الأزياء الألمانية البالغة من العمر ( 46 سنة ) وهي تستمتع بالجو الدافئ و تمارس هوايتها المفضلة و هي السباحة ، حيث خطفت الانظار بجسدها الممشوق و الذي ابرزت رشاقته بـ "مايوة" باللون البيض ، وبعدد من الصور التي التقطتها عدسات مصوري " البابارتزي " ظهرت كلوم وهي تشرب "النبيذ".
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