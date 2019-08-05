هيدي كلوم تستمتع بشهر العسل في كابري

تستمتع النجمة العالمية هيدي كلوم بقضاء شهر العسل الذي تقضية مع زوجها توم كوليتز في كابري بإيطاليا بعد ساعات من احتفالا اسطوري رصده الكثير من المواقع الفنية حول العالم.



