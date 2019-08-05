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٣ سبتمبر.. الحكم على رئيس حي الدقي في قضية الرشوة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:59 م
٣ سبتمبر.. الحكم على رئيس حي الدقي في قضية الرشوة
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داليا عادل
 
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حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة زينهم، نظر محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام في اتهامهم بالرشوة، لجلسة ٣ سبتمبر للحكم.

وحضر المتهم إلى المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه بقفص الاتهام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبداللاه وعبدالناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي.

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم، وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة، مقابل التغاضي عن المخالفات، وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.
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