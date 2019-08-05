ننشر كلمة البابا تواضروس في ختام احتفالية كنيسة مارجرجس سيدي بشر
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:54 م
ماريان ناجى
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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: أنا أشعر أني في وسط عيلة واحدة جميلة تعرفوا بعض وتحبوا بعض ويوجد تناغم بين الخدام والخادمات والكهنة والشمامسة والكبار والصغار وهذا يعطينا نوع من الفرحة و نشكر ربنا على كل النعم وأشكر الكلمات الطيبة وأنبا بافلي وأبونا موسي وأبونا يوسف وأشكر كورال الصغار والكبار والشعار تصميمه جميل. والعرض الذي قدمه د.مينا في تاريخ الكنيسة ولم أكن اعلم أن الرعية كثيرة.
تابع البابا تواضروس فى كلمته بختام احتفالية كنيسة مارجرجس سيدي بشر: وفي هذه المواقف نشكر الله علي نعمه والشكر يجعلنا نعمل مثل القول الآبائي "ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر" كلما شكر الإنسان كلما ربنا أعطاه كمان، نقول له يارب سامحنا على تقصيرتنا ونعدك أن نجتهد ونرضيك
اختتم: نقدم وفائنا لكل من تعب فرحانين بأولادنا والكهنة والتاريخ وكل هذا آتى بعد جهاد وتعب وهذا يقول أننا يجب أن نبدأ صغار ونكبر مع الزمن والطبيعة تعلمنا هذا نضع بذرة وتصبح شجرة فنحن أوفياء لكل الأجيال السابقة كل من خدم وكل أب كاهن تعب في الخدمة وكل شخص تعب في إدارة العمل فنحن أوفياء لمن سبقونا ، ربنا يحافظكم وفرحان معكم عقبال اليوبيل الماسي و الذهبي وكلكم فرحانين.
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