ننشر كلمة البابا تواضروس في ختام احتفالية كنيسة مارجرجس سيدي بشر

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: أنا أشعر أني في وسط عيلة واحدة جميلة تعرفوا بعض وتحبوا بعض ويوجد تناغم بين الخدام والخادمات والكهنة والشمامسة والكبار والصغار وهذا يعطينا نوع من الفرحة و نشكر ربنا على كل النعم وأشكر الكلمات الطيبة وأنبا بافلي وأبونا موسي وأبونا يوسف وأشكر كورال الصغار والكبار والشعار تصميمه جميل. والعرض الذي قدمه د.مينا في تاريخ الكنيسة ولم أكن اعلم أن الرعية كثيرة.





تابع البابا تواضروس فى كلمته بختام احتفالية كنيسة مارجرجس سيدي بشر: وفي هذه المواقف نشكر الله علي نعمه والشكر يجعلنا نعمل مثل القول الآبائي "ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر" كلما شكر الإنسان كلما ربنا أعطاه كمان، نقول له يارب سامحنا على تقصيرتنا ونعدك أن نجتهد ونرضيك



