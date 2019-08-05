بعثة القوات المسلحة للحج تغادر إلى الأراضي المقدسة

غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلي الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام والتى تضم العديد من ضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله.





وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة في تنظيمها لبعثة الحج هذا العام مراعاة الكثير من الإعتبارات بدءً من إستخدام الحاسب الآلي في إجراء القرعة للمتقدمين لأداء المناسك من أبناء القوات المسلحة سواء بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم، وكذا تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة تقديراً لجهودهم في إقتلاع جذور الإرهاب وعرفاناً بما يقدموه من بطولات وتضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.





وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن قامت إدارة الشئون المعنوية بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج بدءً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج بالتنسيق مع السلطات السعودية وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على إستفسارات أعضاء البعثة أثناء تأدية المناسك من خلال نخبة من كبار العلماء .



