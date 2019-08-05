تباين مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسرا 4.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6102.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6726.87 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% خاسراً 14.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4872.45 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 168.5 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار كويتى عبر 6508 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.

وجاء سهم "العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.91%، تليه كامكو للاستثمار بنسبة 7.69%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.50%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم

شركة الأرجان العالمية العقاري بنسبة 9.43%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.34%