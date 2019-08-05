هل يشترط في آلة الذبح شروط معينة؟.. "الإفتاء" تُجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يتضمن " هل يشترط في آلة الذبح شروط معينة؟"، وذلك قبل موعد عيد الأضحى المبارك، فقد أعلنت رسميا أنه يكون يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري.





وقالت: يشترط في آلة الذبح: أن تكون قاطعة: معدنية أو غير معدنية، فعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ)). أخرجه البخاري في صحيحه.