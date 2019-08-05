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عاجل.. ليفربول يتعاقد مع لاعب عمره 32 عاما

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:13 م
عاجل.. ليفربول يتعاقد مع لاعب عمره 32 عاما
أدريان
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الفجر الرياضي
 
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الإسباني أدريان سان ميجيل حارس مرمى وست هام الإنجليزي سابقًا في صفقة انتقال حر بعد رحيل مينيوليه إلى بروج البلجيكي.

 

وتعاقد ليفربول مع أدريان ليكون الحارس الثاني إلى جوار البرازيلي أليسون بيكر حارس المرمى الأساسي لبطل دوري أبطال أوروبا.

 

وانتهى تعاقد أدريان صاحب الـ32 عامًا مع وست هام بنهاية الموسم المنتهي، وبينما كان في طريقه للانضمام لصفوف بلد الوليد الإسباني، جاء عرض ليفربول في وقت متأخر، ليوافق عليه.

 

 

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