بمناسبة 60 عامًا على أول قداس.. البابا تواضروس يترأس الصلاة في كنيسة مارجرجس سيدي بشر



وكان أول قداس إلهي على مذبح الكنيسة قد صلَّاه القمص يوسف مجلي يوم ٢١ مايو ١٩٥٩، وصلى القديس البابا كيرلس السادس، الذي كانت هذه الكنيسة هي الأولى التي تنشأ في حبريته، قداسًا على مذبحها في مثل هذا اليوم عام ١٩٦١م، وشارك في صلوات القداس الإلهي عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة.





وبدأت الكنيسة احتفاليتها بنهضة الذكرى يوم الخميس الماضي وتختتمها مساء الغد الثلاثاء.





وقال البابا تواضروس الثاني في عظته إن اختيار السيد المسيح للآباء الرسل وخدمتهم، والكنيسة هي امتداد لعمل الآباء الرسل، وإن السيد المسيح عندما اختار تلاميذه وأرسلهم لكي ما يحملوا اسمه وبشارة الخلاص لكل أحد في العالم، "وَقَالَ لَهُمُ: «اذْهَبُوا إِلَى الْعَالَمِ أَجْمَعَ وَاكْرِزُوا بِالإِنْجِيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا، وقولوا لقد اقترب منكم ملكوت السموات" وهذا كان في القرن الأول الميلادي.





وأضاف البابا أنه عندما اختار التلاميذ وضع لهم مبادئ للعمل وهذه هي الصورة التي يجب أن تكون في كل كنيسة، داعيًا أن يكون لدى الإنسان مبدأ، عمل واضح، وهدف.



صلى صباح اليوم الإثنين، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، في احتفال الكنيسة بمرور ستين عامًا على صلاة أول قداس إلهي على مذبحها.