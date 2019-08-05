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عميد طب القصر العيني: استقبلنا 29 حالة من مصابي انفجار معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:12 م
عميد طب القصر العيني: استقبلنا 29 حالة من مصابي انفجار معهد الأورام
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد طب القصر العيني، إن هناك نحو 29 حالة وصلوا للمعهد نتيجة حادث معهد الأورام، بينهم 4 حالات توفوا فور وصولهم، و4 حالات كانوا إصابات طفيفة وغادروا المستشفيات وخرجوا.

وأضافت "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن من بين الحالات 5 حالات حرجة دخلوا العناية المركزة بينهم طفل عمره 7 سنوات، وتم إجراء عمليات لاثنين منهم، وباقي الحالات كانت إصابتهم جروح في الوجه وكسور وحالتهم مستقرة.

وتابعت، أن الطفل مصاب بحروق وبعض الكدمات، مشيرة إلى أن جميع المصابين بحروق درجة إصابتهم ليست عالية، ومن أصيبوا بحروق شديدة جثثهم تفحمت تمامًا من بين المتوفين.

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