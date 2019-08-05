بعد "الفيل الأزرق 2".. هند صبري في انتظار "الكنز 2" (الحب والمصير)

مس شيطاني وقوى غامضة تسكن جسد فريدة المريضة النفسية في فيلم "الفيل الأزرق 2"، وينتهي بها المطاف بتنفيذ جريمة وحشية؛ دور مركب ذو أبعاد جسدية ونفسية نجحت هند صبري باقتدار في استدعائها وأصبحت بعدها حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحط إشادات الجمهور والنُقاد.

ومع اقتراب إطلاق الجزء الثاني من فيلم الكنز (الحب والمصير) الذي تنافس به هند في موسم عيد الأضحى، ومع نجاحها الضخم في شخصية فريدة، ترتفع درجة الترقب لدور الملكة حتشبسوت الذي يعد استكمالاً لتحدي بدأته قبل عامين في الجزء الأول، بأداء دور لأحد أعظم الفراعنة وسيرتها التي تمزج بين حب السلطة، عداوات مع الكهنة وموقفها من حبها لسننموت الذي يقف حائلاً أمام طموحها.

المثير للاهتمام هو قدرة هند صبري على الخروج السريع من شخصية للدخول في آخرى، خاصة إذا كانت شخصيات غير تقليدية فالأولى مريضة نفسية والثانية ملكة فرعونية، ومثل تلك النوعية من الأدوار ينسلخ الممثل فيها من جلده ليستطيع أداءها بهذه الكفاءة، وليعود إلى طبيعته يحتاج إلى وقت طويل، قبل أن يعود لأداء دور آخر على نفس الدرجة من الإرهاق.

تقديم شخصية تاريخية من التحديات التي تواجه الممثل في مسيرته الفني خاصة عندما تكون الفرصة أمام شخصية غنية بالتفاصيل كحتشبسوت، فهي أحد أقوى وأذكى من حكم مصر، بالإضافة لقوة شخصيتها التي تأثر بها الجميع، فهي حاربت كي تصل إلى العرش رغم رفض الكهنة وقتها لأنها امرأة.

لتتمكن هند من شخصية حتشبسوت، قامت بدراسة المراجع التاريخية التي ساعدتها في فهم التفاصيل والصراعات التي واجهتها، وهو ما ساعدها على استيعاب الصراع الداخلي بين القوة في المحاربة للوصول لكرسي الحكم والحفاظ عليه من السلطة الذكورية، فهي تسيطر على زوجها وتحد من سلطة رجال الدين لتصل إلى هدفها الأهم.

والأمر الآخر هو ضعفها تجاه عاطفتها وحبها للمهندس الأكبر (سننموت)، فقصة حبهم تعرض مكانتها وحكمها للخطر لذلك تتنازل عنه دون الاستغناء التام عن وجوده في حياتها.

"الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عدداً ضخماً من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.