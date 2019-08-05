يوم تدريبي لـ تارجت ميدل ايست لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل على مسرح آفاق

أقامت "تارجت ميدل ايست" يوم تدريبي كامل مجانًا للشباب وذلك على مسرح آفاق، حيث شرح المهندس محمود حسان، الرئيس التنفيذي للشركة، احتياجات سوق العمل المختلفة من حيث الوظائف والتأهيل اللازم لكل تلك الوظائف وكيفية تطوير الشباب من خلال دورات تدريبية منظمة ومحددة تؤهلهم لاكتساب تلك المهارات اللازمة للحصول على تلك الوظائف المطلوبة بشكل كبير.

وقدم حسان، شرحًا مفصلًا عن مفهوم المسار الوظيفي لكل الوظائف من البداية ومراحل تطوير المسار للوصول إلى إعلى مستوى وظيفي فى نفس المهنة، موضحًا الهيكل التنظيمي للشركات العاملة في السوق المصري وكيفية تطويرها لتحقيق أهدافها الاقتصادية ودور الشباب فى استكمال بناء العناصر البشرية اللازمة لتفعيل تلك الهياكل التنظيمية داخل الشركات.

وقدمت مي صلاح الدين، مدير قطاع التدريب بالشركة، محاضرة تدريبية مطولة للطلاب، عن أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل من مهارات الاتصال والتفاوض وكيفية إعداد السيرة الذاتية للشباب بشكل احترافي قابل للتعبير عن قدراتهم بشكل أكثر فاعلية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، على رؤية الشركة بضرورة استمرارها في إعداد كافة الكوادر البشرية اللازمة لسوق العمل من حيث التأهيل العلمي والمهارات الفنية اللازمة ليسير العمل بكل احترافية لتحقيق أهداف العمل داخل هذه الشركات، مشيرًا إلى أن فلسفة الشركة مبنية على التنمية المستمرة لمهارات الموارد البشرية التي تقوم بتنفيذ العمل على أرض الواقع.