"الأرصاد" للحجاج: "متسبوش الشمسية من إيدكم يوم عرفة"
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:46 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، والتي تستقبل ملايين الحجاج الآن، حيث تصل درجة الحرارة على مكة المكرمة إلى 43 درجة، و42 في المدينة المنورة
ووجه "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، نصيحة إلى الحجاج، قائلا: "متسبوش من إيديكم الشمسية خاصة في يوم وقفة عرفة"، منوها بأن سيصدرون بيانا تفصيليا غدا عن حالة الطقس أيام عيد الأضحى.
وتوقع أنه لن يحدث تغير كبير في حالة الطقس خلال أيام العيد عن الفترة الحالية فيما يتعلق بنسبة الرطوبة.
ووجه "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، نصيحة إلى الحجاج، قائلا: "متسبوش من إيديكم الشمسية خاصة في يوم وقفة عرفة"، منوها بأن سيصدرون بيانا تفصيليا غدا عن حالة الطقس أيام عيد الأضحى.
وتوقع أنه لن يحدث تغير كبير في حالة الطقس خلال أيام العيد عن الفترة الحالية فيما يتعلق بنسبة الرطوبة.
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