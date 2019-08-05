"الأرصاد" للحجاج: "متسبوش الشمسية من إيدكم يوم عرفة"





كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، والتي تستقبل ملايين الحجاج الآن، حيث تصل درجة الحرارة على مكة المكرمة إلى 43 درجة، و42 في المدينة المنورةووجه "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، نصيحة إلى الحجاج، قائلا: "متسبوش من إيديكم الشمسية خاصة في يوم وقفة عرفة"، منوها بأن سيصدرون بيانا تفصيليا غدا عن حالة الطقس أيام عيد الأضحى.وتوقع أنه لن يحدث تغير كبير في حالة الطقس خلال أيام العيد عن الفترة الحالية فيما يتعلق بنسبة الرطوبة.