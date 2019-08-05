عاجل.. رئيس الوزراء يُعزى أسر ضحايا حادث المنيل.. وتكليف هام

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث المنيل، الذي وقع مساء أمس، أمام معهد الأورام، كما تابع رئيس الوزراء حالة المصابين في المستشفيات، ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.



