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القوات الصومالية تضبط مسلحين أثناء عملية في بلدة دينسور جنوب الصومال

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:27 ص
القوات الصومالية تضبط مسلحين أثناء عملية في بلدة دينسور جنوب الصومال
القوات الصومالية تضبط مسلحين
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وكالات
 
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ألقت القوات العسكرية الصومالية القبض على اثنين من مسلحي حركة الشباب المسلحين ببنادق AK-47 أثناء عملية في بلدة دينسور في منطقة خليج جنوب الصومال.

 

تم اعتقال المشتبه بهما المشتبه بهما وعرضهما في منطقة يعق براوي بالقرب من البلدة ، وفقًا لمسؤول عسكري.

 

ويقول إن مقاتلي حركة الشباب أخذوا أحياء بعد إجراء عملية حول أهداف حركة الشباب.

 

ولم يرد تعليق فوري من حركة الشباب على هذه المزاعم.

 

تم طرد المجموعة من العاصمة الصومالية ، مقديشو في عام 2011 ، بعد عملية مشتركة قامت بها قوات الجيش في البلاد بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي.

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