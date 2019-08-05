ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الإفتاء" توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:25 ص
الإفتاء توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام (فيديو)
دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمود الجلاد
 
Advertisements
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحج شعيرة عظيمة تتجلى فيها روح التعاون والتآلف بين زوار بيت الله الحرام، وعلى كل حاج أن يقدر جهود الدولة فيما وضعته من نظم وإرشادات لتسهيل الحج على الحجيج.
 
وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن من كمال عبادة الله تعالى أتباع هذه النظم والإرشادات وقد أمرنا الله أن نحافظ على بيئة الحرم ونهانا عن قطع شجره وعن صيد حيوانه.

ووجهت الدار رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام قالت فيها: "لتتذكر أيها الحاج أن أي إهمال للتعليمات فيه ضرر كبير في الأنفس والأرواح، ولا ننس أن ديننا دين النظام والأخلاق. قال تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25]".

 
Advertisements
المزيد عن: نصيحة لحجاج بيت الله الحرام مصر دار الافتاء المصرية حجاج بيت الله الحرام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات