مساعد جوجل يدعم ميزة قراءة رسائل واتساب وتيليجرام وأكثر

لسنوات كان مساعد جوجل "Google Assistant" قادرًا على قراءة نص الرسائل القصيرة والمُرسلة إليك بواسطة تطبيق الرسائل الافتراضي أو Hangouts.





لكن كما هو معروف، يتوجّه أغلب المستخدمين وعددهم بالمليارات إلى تطبيقات مراسلة أخرى، وهذه التطبيقات على حد علمنا محظورة بالتعامل مع مساعد جوجل.





وفي السابق، إذا أخبرت مساعد جوجل بقراءة رسائلك “Read My Messages”، سيقوم بقراءة رسائل الـ SMS فقط، كما سيتخطى جميع الرسائل من التطبيقات الأخرى، مثل تطبيق واتساب وتيليجرام وسلاك وما إلى ذلك.





أما الآن لن يقوم المساعد بقراءة النص من هذه التطبيقات فقط بصوت عالٍ ولكنه سيُتيح لك أيضًا الرد عليها.





ولتجربة ذلك، ابدأ بقول “Read My Messages” إلى المساعد، ستُلاحظ انبثاق بطاقة مع آخر رسالة نصية، على أن يقرأها بصوت عالٍ بما في ذلك التطبيق الذي يأتي منه واسم المرسل.





كما ويتم منحك خيار كتابة رد، وعند الانتهاء يتم إرسال الرد على الفور ويتم تمييز الرسالة على أنها مقروءة ويختفي الإشعار الخاص بها.





كما ويمكنك القيام بذلك من خلال العديد من الرسائل الحديثة، حيث يعرض المساعد مجموعة من الدردشات المستلمة ويتصفحها بشكل متتالي.





ويشار إلى أن المساعد لا يتعامل مع الرسائل التي تحمل مرفقات كالصور ومقاطع الفيديو وكذلك الرسائل الصوتية. ولكن سيقول لك أن الرسالة تحتوي على مُرفق مع عدم تشغيل أو عرضه.





أخيرًا، هذا التحديث يمُرّ بمرحلة اختبار محدودة، وخلال اليومين الماضيين توسّع ليشمل العديد من المستخدمين.



