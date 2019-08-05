أحد سكان قرية "الخرطوم": "منزلنا بدون سقف منذ 8 سنوات.. وبنغرق في الشتا"
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:11 ص
نعيم يوسف
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قال أحد سكان قرية "الخرطوم"، بمحافظة البحيرة التي تدخل ضمن "مبادرة "حياة كريمة"، إنهم يعانون من عدوم وجود سقف للمنزل منذ 8 سنوات.
وأضاف في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة ON E الفضائية: "بنغرق في الشتا... وبجيب حتة مشمع أحطها على البيت".
وتابع: "أدي العيشة اللي إحنا عايشينها"، مشيرا إلى أنه يوجد لديهم نقص في الكهرباء، ولا يوجد لديهم صيدلية أو مستشفى، والبعض لا يوجد لديه قيمة المواصلات.
وأشار إلى أنه لديه خمس أطفال، بينهم ثلاثة أطفال في الدراسة.
وأضاف في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة ON E الفضائية: "بنغرق في الشتا... وبجيب حتة مشمع أحطها على البيت".
وتابع: "أدي العيشة اللي إحنا عايشينها"، مشيرا إلى أنه يوجد لديهم نقص في الكهرباء، ولا يوجد لديهم صيدلية أو مستشفى، والبعض لا يوجد لديه قيمة المواصلات.
وأشار إلى أنه لديه خمس أطفال، بينهم ثلاثة أطفال في الدراسة.
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