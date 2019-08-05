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روجينا ناعية ضحايا حادث معهد الأورام: "اللهم ارحمهم واغفر لهم"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:31 ص
روجينا ناعية ضحايا حادث معهد الأورام: اللهم ارحمهم واغفر لهم
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نعت الفنانة روجينا، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي مساء أمس وخلف ورائه عددًا من الضحايا والمصابين.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير إنستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون،، اللهم ارحم المتوفين واشفى المصابين فى حادث المعهد القومى للأورام،، لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحمهم واغفر لهم"

كانت وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة 19 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.

وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.
روجينا ناعية ضحايا حادث معهد الأورام: "اللهم ارحمهم واغفر لهم"
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