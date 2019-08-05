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مدير "حياة كريمة": هناك تضافر بين جهود الحكومة والمجتمع المدني

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:37 ص
مدير حياة كريمة: هناك تضافر بين جهود الحكومة والمجتمع المدني
المهندس محمد هاشم
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نعيم يوسف
 
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قال المهندس محمد هاشم، مدير مبادرة "حياة كريمة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة "حياة كريمة"، من المؤتمر الوطني السابع للشباب، وهذا فيه دعوة لتضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، وكل مصادر التمويل الممكنة لهذه المبادرة.

وأضاف "هاشم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن التكامل بين هذه المبادرة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، مهم جدا لتنسيق الموارد والجهود بين كل الأطراف الفاعلة في المبادرة.

وتابع مدير مبادرة "حياة كريمة"، أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، دورها التنسيق والمتابعة والإشراف على التمويل، حيث تم عمل بروتوكولات تعاون بين الحكومة و20 مؤسسة أهلية للمشاركة في تنفيذ أنشطة مبادرة "حياة كريمة".
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المزيد عن: حياة الكريمة المهندس محمد هاشم المؤتمر السابع للشباب
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