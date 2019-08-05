محمد إمام يقدم تعازيه لأسر ضحايا حادث معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:28 ص
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قدم الفنان محمد إمام، تعازيه الحارة لأسر ضحايا حادث معهد الأورام، الذي وقع مساء أمس.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغر "تويتر": خالص التعازي و المواساة في اخواتنا ضحايا و مصابي حادث معهد الأورام".
كانت وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.
وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.
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