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خالد عكاشة: هناك خط يربط بين تنظيمي "داعش" الإرهابي وجماعة الإخوان

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:08 ص
خالد عكاشة: هناك خط يربط بين تنظيمي داعش الإرهابي وجماعة الإخوان
خالد عكاشة
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نعيم يوسف
 
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قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن هناك خط يربط بين تنظيمي "داعش"، الإرهابي، وجماعة الإخوان الإرهابية، وهو استنزاف الدول، لافتا إلى أن هناك عدد من الدول بينها تركيا وقطر تقف وراء هذا المشروع.

وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هناك دول تمول هذا المشروع، ومخابرات دول تدير عمل هذه التنظيمات، وعند نقل العناصر الإرهابية من دولة إلى أخرى، ومن قارة إلى أخرى فنحن أمام نظام أكبر من الحديث عن مجرد عناصر.

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن هذه التنظيمات تمارس عملية حرب بالوكالة ضد الدول الموجودة بها، ويتم دفع هذه التنظيمات لتنفيذ أجندة لاستنزاف الدول الأخرى، وإشعال الحروب والاحتقانات الداخلية.
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