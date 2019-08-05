ضياء رشوان: لم ولن يحدث أبدا توقف للعمل الإعلامي الأجنبي في مصر



وشدد "رشوان"، في مؤتمر صحفي بثته قناة "Extra News" الفضائية، على أن هذه تقاليد مستقرة في هذا البلد، ولا يوجد أحد من الزملاء يتعرض لذلك.



وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم في وقت سابق انتقاد بعض الأمور المهنية، مشددا على أن مسألة "اللايف فيو"، يتم العمل على حلها وفقا للقانون، مشددا على أنه حتى الآن غير ممنوع دخوله إلى مصر.

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه لم ولن يحدث أبدا توقف للعمل الإعلامي الأجنبي في مصر، ولم يسبق حذف لقطة أو سطر من عمل مراسل أجنبي.