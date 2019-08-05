ممرض بمعهد الأورام: بعض مرضى سرطان الدم توفوا أثناء نقلهم للمستشفيات بعد الانفجار

قال عمرو أحمد، أحد طاقم التمريض بمعهد الأورام، إنه روى له أن سيارة مفخخة دخلت فى الطريق بشكل مخالف واصطدمت بسيارتين وحدث الانفجار، وكل من فى السيارتين تحولوا إلى أشلاء.

وأضاف فى تصريحات للفجر، أن الانفجار أسفر عن حفرة كبيرة، وجميع الزجاج بالمعهد قد تهشم، لافتا إلى أنهم تعاملوا مع الموقف بعمل خطة إخلاء، وتم نقل المرضى إلى المستشفيات الآخرى، منوهًا إلى أن مرضى مصابون بسرطان الدم توفوا.