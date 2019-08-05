شاهدة عيان تروى تفاصيل مرعبة عن حادث معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:11 ص
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قالت إحدى العاملات بمعهد الأورام، إنهم فوجئوا بسارينة الإخلاء تطلق
إنذارها وبعد إبطال صوتها انطلقت مرة أخرى في الساعة 11.30، مضيفة: "شوية
وحدث انفجار ، والشبابيك والسقف المعلق بتاع التكييف وقع".
وأضافت أن كل المتواجدين خرجوا بسرعة من المعهد، متابعة: "كل
اللي ليه عيان خرج من الطوارئ، والإسعاف شالت ناس كتير".
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