شاهدة عيان تروى تفاصيل مرعبة عن حادث معهد الأورام

قالت إحدى العاملات بمعهد الأورام، إنهم فوجئوا بسارينة الإخلاء تطلق إنذارها وبعد إبطال صوتها انطلقت مرة أخرى في الساعة 11.30، مضيفة: "شوية وحدث انفجار ، والشبابيك والسقف المعلق بتاع التكييف وقع".

وأضافت أن كل المتواجدين خرجوا بسرعة من المعهد، متابعة: "كل اللي ليه عيان خرج من الطوارئ، والإسعاف شالت ناس كتير".