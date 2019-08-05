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شاهدة عيان تروى تفاصيل مرعبة عن حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:11 ص
شاهدة عيان تروى تفاصيل مرعبة عن حادث معهد الأورام
صورة من الحادث
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قالت إحدى العاملات بمعهد الأورام، إنهم فوجئوا بسارينة الإخلاء تطلق إنذارها وبعد إبطال صوتها انطلقت مرة أخرى في الساعة 11.30، مضيفة: "شوية وحدث انفجار ، والشبابيك والسقف المعلق بتاع التكييف وقع".

وأضافت أن كل المتواجدين خرجوا بسرعة من المعهد، متابعة: "كل اللي ليه عيان خرج من الطوارئ، والإسعاف شالت ناس كتير".

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