ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الصحة: وفاة 17 وإصابة 32 في حريق معهد الأورام حتى الآن

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:07 ص
عاجل.. الصحة: وفاة 17 وإصابة 32 في حريق معهد الأورام حتى الآن
وزارة الصحة
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.

وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الصحة معهد ناصر حريق إصابة آخرين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات