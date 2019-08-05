عاجل.. الصحة: وفاة 17 وإصابة 32 في حريق معهد الأورام حتى الآن
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:07 ص
نعيم يوسف
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أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.
وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.
وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.
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