عاجل.. الصحة: وفاة 17 وإصابة 32 في حريق معهد الأورام حتى الآن



وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.



أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.