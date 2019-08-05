اليوم.. إعادة محاكمة متهم في "خلية طلاب حلوان"
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:56 ص
مـروة هيـكل
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تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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