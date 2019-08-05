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النيابة تخاطب معهد ناصر لحصر أعداد ضحايا ومصابي حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:35 ص
النيابة تخاطب معهد ناصر لحصر أعداد ضحايا ومصابي حادث معهد الأورام
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داليا عادل
 
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خاطبت نيابة حوادث جنوب القاهرة، معهد ناصر لإعداد تقرير وحصر الضحايا والمصابين فى حادث معهد الأورام، والإستعلام عن الحالات المتواجدة بالمستشفيات الأخرى.

وفي نفس السياق انتقل فريق من النيابة لمناظرة الجثث، والإستعلام عن حالة المصابين، تمهيدا لسماع أقوال المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية لذلك.

صرح مصدر أمنى بأنه مساء اليوم 4 الجارى نشب حريق بعدد ثلاث سيارات بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام إثر إصطدام سيارة ملاكى بهم، وذلك حال قيام قائدها بالسير عكس الإتجاه بالطريق المشار إليه، نتج عن الحادث وفاة خمسة مواطنين وإصابة 15 آخرين تصادف تواجدهم بمكان الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
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