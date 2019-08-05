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اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:23 ص
اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا بـتنظيم بيت المقدس
محكمة
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مـروة هيـكل
 
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تستانف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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