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سعدالدين الهلالي عن الأضحية بالتقسيط: "بترهق نفسك لية!"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:55 ص
سعدالدين الهلالي عن الأضحية بالتقسيط: بترهق نفسك لية!
الدكتور سعد الدين الهلالي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه وفقا لمذهب أبو حنيفة فإن الأضحية تجب على من لديه "سعة"، موضحا أن ذلك يعني أن يكون شخصا يكفي كل احتياجاته ولديه مدخرات زيادة تجب فيها الزكاة.

وأضاف "الهلالي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن أي شخص ليس لديه مدخر غير مطالب بالأضحية، معقبا: "انت مش مطلوب منك.. بترهق نفسك لية.. وعشان كدة بيقولك اعمل بالشكك وبالتقسيط.. لية!! ترهق نفسك!!".

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هذا أمر مبني على السعة، لافتا إلى أن الأضحية عند جمهور الفقهاء سنة.
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