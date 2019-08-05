مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن حادث معهد الأورام

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صرح مصدر أمنى بأنه مساء اليوم 4 الجارى، نشب حريق بعدد ثلاث سيارات بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام إثر إصطدام سيارة ملاكى بهم، وذلك حال قيام قائدها بالسير عكس الإتجاه بالطريق المشار إليه



وأفاد المصدر، أنه نتج عن الحادث وفاة خمسة مواطنين وإصابة 15 آخرين تصادف تواجدهم بمكان الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.