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عاجل.. الصحة: وفاة ١٦ شخصًا وإصابة ٢١ آخرين في حادث معهد الأورام حتى الآن

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:05 ص
عاجل.. الصحة: وفاة ١٦ شخصًا وإصابة ٢١ آخرين في حادث معهد الأورام حتى الآن
وزيرة الصحة
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منى صموئيل
 
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أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث انفجار معهد الأورام حتى الآن.


وتقعد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر معهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بحادث انفجار معهد الأورام.


وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.

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