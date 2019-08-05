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خبير اقتصادي: العشوائيات كانت قنبلة موقوتة لم يكن يجرؤ أحد على حلها

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:36 ص
خبير اقتصادي: العشوائيات كانت قنبلة موقوتة لم يكن يجرؤ أحد على حلها
الدكتور أحمد فهمي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أحمد فهمي، الخبير الاقتصادي، إن المواطن يشعر ويرى المشروعات القومية التي تتم، مشيرا إلى أن الشعب يريد الطعام والشراب، ويريد أن يعيش مرتاح.

وأضاف "فهمي"، في لقتء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أن العشوائيات شبه تنتهي، وهي قنبلة موقوتة لم يكن يجرؤ أحد على حلها.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر أنشأت طرق جديدة تعادل ضعفين الطرق القديمة، وتقوم بإصلاح شبكة الطرق القديمة، وهي وسيلة لإنشاء مشروعات قومية أخرى.
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