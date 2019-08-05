شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار سيارتين أمام معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:50 ص
إيريني صفوت _ زينب عطا
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قال أحد شهود العيان، عقب انفجار سيارتين أمام معهد الأورام بالمنيل، إن هناك سيارة كانت تسير بعكس الاتجاة، وعندما حاولت قوات الشرطة إيقافها، حدث الانفجار.
وأضاف الشاهد لبوابة الفجر، أن هناك قنبلة تم تفجيرها، أحدثت ذعر للمواطنين، مضيفًا أن هناك ضحايا نتيجة للحادث.
وقامت قوات الشرطة المصرية، على الفور بإخلاء المكان أمام معهد الأورام بالمنيل، عقب انفجار سيارتين، فيما حذرت المواطنين بسقوط المبنى.
وأضاف الشاهد لبوابة الفجر، أن هناك قنبلة تم تفجيرها، أحدثت ذعر للمواطنين، مضيفًا أن هناك ضحايا نتيجة للحادث.
وقامت قوات الشرطة المصرية، على الفور بإخلاء المكان أمام معهد الأورام بالمنيل، عقب انفجار سيارتين، فيما حذرت المواطنين بسقوط المبنى.
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