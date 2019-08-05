الصور الأولى من موقع الانفجار أمام معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:39 ص
Advertisements
Advertisements
وقع منذ قليل، حادث تصادم سيارتين أمام معهد الأورام مما أسفر عن حدوث انفجار.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق.
Advertisements
المزيد عن: حادث معهد الأورام تصادم سيارتين انفجار معهد الأورام
- لم يسفر عن خسائر بشرية.. القصة الكاملة لإنفجار حدائق المعادي
- عاجل.. انفجار "تنك" سيارة في حادث تصادم بنفق الثورة بـ"صلاح سالم" (فيديو وصور)
- السيطرة على الحريق أمام معهد الأورام نتيجة لتصادم سيارتين
- الصور الأولية من انفجار معهد الأورام.. والشرطة تُخلي المكان
- وزيرة الصحة تتوجه لمعهد ناصر لمتابعة حالة المصابين في انفجار معهد الأورام