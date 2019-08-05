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الصور الأولى من موقع الانفجار أمام معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:39 ص
الصور الأولى من موقع الانفجار أمام معهد الأورام
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وقع منذ قليل، حادث تصادم سيارتين أمام معهد الأورام مما أسفر عن حدوث انفجار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق.

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المزيد عن: حادث معهد الأورام تصادم سيارتين انفجار معهد الأورام
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