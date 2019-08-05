الصور الأولى من موقع الانفجار أمام معهد الأورام



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق.



وقع منذ قليل، حادث تصادم سيارتين أمام معهد الأورام مما أسفر عن حدوث انفجار.