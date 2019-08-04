أسعار الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأثنين 5-8-2019

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في تعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019، وسط اقبال من الموطنين المصريون المسافرون لأداء فريضة الحج على شرائة.

ويعرض لكم "الفجر"، سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 5-8-2019، فى مختلف البنوك العاملة في مصر على رأسهم بنكي الاهلى وبنك مصر من خلال موقع الدولار لايف الذي يستعرض اسعار الجنيه مقابل العملات الآخرى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم الآحد 4 -8 -2019

4.40 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.33 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.38 جنيه للشراء.

4.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية اليوم الآحد 4 -8 -2019







4.37 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.