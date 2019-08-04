مطار جدة يستقبل 413 حاجًا من بنجلاديش ضمن مبادرة "طريق مكة"

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "طريق مكة"، وفي مقدمتهم وزير الدولة للشؤون الدينية البنجالي الشيخ محمد عبدالله.

وقال الشيخ محمد عبدالله: "نحن وحجاج بنجلاديش سعداء جدا لما وجدناه من ترتيبات لخدمة ضيوف الرحمن ملفتة للنظر ضمن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، التي تصب في خدمة الإسلام والمسلمين فجزاهم الله خير الجزاء على هذه الجهود الخيرة".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الدينية البنجالي: «هذا العام استفاد ما يقارب نصف حجاج بنجلاديش من مبادرة طريق مكة ونتوقع العام القادم إن شاء الله يستفيد جميع حجاج بنجلاديش من المبادرة التي سهلت الكثير على الحجاج وأسهمت في توفير وقت إجراءات السفر عليهم».

ومن جهته، قال القنصل العام لبنجلاديش بجدة، أف أم برهان الدين: «نشكر الله أولا ثم نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما توليه من اهتمام لحجاج وزوار الحرمين الشريفين، وعلى الترتيبات الكبيرة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، خاصة مبادرة طريق مكة التي استفاد منها حجاج بيت الله الحرام في بنجلاديش لأول مرة هذا العام».

وأشار إلى أن القادمين من بنجلاديش لحج هذا العام بلغ عددهم 127 ألف حاج، استفاد منهم من مبادرة طريق مكة 65 ألف حاج، مبديًا إعجابه الشديد بالمبادرة وما قامت به الجهات المعنية بها من ترتيبات، إلى جانب الاهتمام الكبير بالحجاج من لحظة مغادرتهم مطار شاه جلال الدولي في بنجلاديش حتى وصولهم إلى المملكة.