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مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر: فتح المجازر الحكومية بالمجان فترة عيد الأضحى المبارك

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:35 م
مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر: فتح المجازر الحكومية بالمجان فترة عيد الأضحى المبارك
د/فتحي سلمي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر
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محمد طه
 
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أعلن الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وناشد مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر أهالي المحافظة بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات، تنفيذا لقرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.


وحذرت محافظة البحر الأحمر من ذبح الأضاحي، خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين بمدن المحافظة، مشددة على الالتزام بقواعد ومحددات الانضباط البيئي.
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