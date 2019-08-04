فالفيردي يثير الجدل بشأن رحيل نجم برشلونة

علّق إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني على مسألة رحيل التشيلي الدولي آرتور فيدال عن صفوف البلوجرانا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وفاز برشلونة على آرسنال بهدفين مقابل هدف في كأس جوان غامبر بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "كامب نو".





وقال فالفيردي عندما سئل عن مستقبل فيدال: "سوف نرى ذلك، إنه مقاتل وفي الموسم الماضي ساعدنا كثيراً، صحيح أن هناك الكثير من المنافسة في الوسط، ولكننا سوف نقاتل كلنا من أجل ذلك".





وتابع: "حتى 31 أغسطس، سيكون كل شيء مفتوحاً، صحيح أنه يوجد في الوسط عدد لا بأس به من اللاعبين، وسوف ندرس ذلك، لا أعرف ما إذا كان هناك أي تعاقد أو خروج آخر في الوقت الحالي".



