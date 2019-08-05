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"التموين" تكشف عن خطتها لاستقبل عيد الأضحى

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:27 ص
التموين تكشف عن خطتها لاستقبل عيد الأضحى
أضاحي العيد
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدت بخطة مبكرة لعيد الأضحى، بتوفير اللحوم والدواجن.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أنه سيتم طرح ما يقرب من 13 ألف رأس سوداني وسعر الكيلو 85 جنيه، لافتًا إلى أن اللحوم البرازيلي 110، والسوداني المبردة 95 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أنه يوجد 1330 منفذ ثابت وشادر لعرض اللحوم والدواجن، موضحًا أن عملية صرف التموين ونقاط الخبز ستكون مستمرة خلال فترة عيد الأضحى، وأنه سيتم طرح 12 ألف طن سكر وكميات كبيرة من الأرز والزيت بالمجمعات الاستهلاكية.
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