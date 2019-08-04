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فتاة "الشيخوخة المبكرة": المجتمع مش عايز يشغلني

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:04 م
فتاة الشيخوخة المبكرة: المجتمع مش عايز يشغلني
منار سعيد
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أمنية فوزي
 
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قالت منار سعيد، الفتاة التي جاورت الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، إنها أصيبت بمرض وعمرها عام و7 أشهر "الشيخوخة المبكرة"، وأعراضه أثرت على صوتها، وظهورها بسن أكبر من الحقيقي.

وأضافت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أنها أوقفت تناول أي أدوية لمواجهة المرض منذ 4 سنوات، وتفكر حاليًا في تحقيق النجاحات وليس في العلاج، لافتة إلى أن الأطباء لديهم القدرة على تشخيص حالتها، وجميعًا أكدوا على عدم وجود علاج.

وأشارت إلى أنها التحقت بكلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة أسوة بوالدتها، وتعتبرها مثلها الأعلى في كل شيء، ولكنها لم تلتحق بأي عمل؛ لأن المجتمع يرفض عملها رغم إجادتها للغات عديدة، وتسعى لتحقيق وجودها بالحصول على وظيفة، معلقة: "المجتمع مش عايز يشغلني، وسمعت حاجات كتير صعبة".
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