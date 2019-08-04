Liverpool vs Manchester City .. المان سيتي يفوز على الريدز بركلات الترجيح ويُتوج بالدرع الخيرية
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:33 م
Advertisements
Advertisements
نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز على ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد 4/8/2019، ببطولة الدرع الخيرية في إنجلترا.
وأحرز رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتزنز في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، وتعادل المدافع جويل ماتيب الذي تلقى كرة عرضية من زميله فيرجل فان دايك وأودع الهدف برأسه في الشباك في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، وحسم مانشيستر سيتي اللقاء يركلات الترجيح التي انتهت 5/4.
وجاء تشكيل مانشيستر سيتي كالآتي:
حراسة المرمى: برافو.
خط الدفاع: والكر - ستونز - أوتامندي - زينشينكو.
خط الوسط: رودري - سيلفا - دي بروين.
الهجوم: ليروي ساني - بيرناردو سيلفا - ستيرلينج.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون،
خط الوسط: فابينهو - هيندرسون - فينالدوم - أوريجى.
الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو.
Advertisements
المزيد عن: محمد صلاح مباراة مانشيستر سيتي وليفربول مانشيستر سيتي يفوز على ليفربول مانشيستر سيتي وليفربول مانشيستر سيتي ليفربول لقب الدرع الخيرية صلاح ركلات الترجيح بطولة الدرع الخيرية الدرع الخيرية Manchester City liverpool vs manchester city Liverpool
- التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام وست بروميتش في الدوري الإنجليزي
- التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي
- التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وفولهام
- محمد صلاح أساسي مع ليفربول أمام ولفرهامبتون في موقعة الحسم
- تغيير مفاجيء في تشكيل ليفربول أمام توتنهام
- عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي
- مفاجآت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول
- رابط beIN SHoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي| يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول| كورة ستار رابط سريع ماتش ليفربول s
- كورة يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر | لايف ليفربول والسيتي | ماتش ليفربول اليوم