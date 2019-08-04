Liverpool vs Manchester City .. المان سيتي يفوز على الريدز بركلات الترجيح ويُتوج بالدرع الخيرية

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز على ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد 4/8/2019، ببطولة الدرع الخيرية في إنجلترا.





وأحرز رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتزنز في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، وتعادل المدافع جويل ماتيب الذي تلقى كرة عرضية من زميله فيرجل فان دايك وأودع الهدف برأسه في الشباك في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، وحسم مانشيستر سيتي اللقاء يركلات الترجيح التي انتهت 5/4.





وجاء تشكيل مانشيستر سيتي كالآتي: