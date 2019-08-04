ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأسهم الأكثر ربحية بالبورصة خلال تعاملات اليوم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:46 م
الأسهم الأكثر ربحية بالبورصة خلال تعاملات اليوم
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements

 تصدرت شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعًا بالبورصة خلال تعاملات جلسة، اليوم  الأحد، التى أنهت فيها البورصة  تداولاتها على ارتفاع جماعي وأرباح بقيمة 2.4 مليار جنيه في رأسمالها السوقى.

 

وجاء سهم"المصرية للمشروعات السياحية العالمية" في المركز الأول بالقائمة بعدما ارتفع بنهاية الجلسة بنسبة 8.3% ليصل إلى 10.3 جنيه، تلاة سهم" الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)"  الذى ارتفع بنسبة 7.7% مسجلاً سعر 5.5 جنيه.

 

وفي المركز الثالث جاء سهم" العقارية  للبنوك الوطنية للتنمية" بارتفاع 6.8% محققًا3.9 جنيه، وجاء خلفة مباشرة "المصرية للمنتجعات السياحية" بارتفاع نسبتة 5.7% مسجلاً 1.970 جنيه.

 

واحتل سهم "اورسكم للتنمية مصر" المركز الخامس بالقائمة بعدما سجل ارتفاعات بنسبة 5.4% ليصل إلى 6.3 جنيه.


Advertisements
المزيد عن: تداولات البورصة البورصة جلسة اليوم الأحد البورصة المصرية الأسهم الاكثر ربحية بالبورصة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الدرع الخيرية
ليفربول
1 (4)
x
16:00
1 (5)
مانشستر سيتي
كأس خوان غامبر
برشلونة
0
x
20:00
1
ارسنال