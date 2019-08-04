الأسهم الأكثر ربحية بالبورصة خلال تعاملات اليوم

تصدرت شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعًا بالبورصة خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، التى أنهت فيها البورصة تداولاتها على ارتفاع جماعي وأرباح بقيمة 2.4 مليار جنيه في رأسمالها السوقى.

وجاء سهم"المصرية للمشروعات السياحية العالمية" في المركز الأول بالقائمة بعدما ارتفع بنهاية الجلسة بنسبة 8.3% ليصل إلى 10.3 جنيه، تلاة سهم" الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)" الذى ارتفع بنسبة 7.7% مسجلاً سعر 5.5 جنيه.

وفي المركز الثالث جاء سهم" العقارية للبنوك الوطنية للتنمية" بارتفاع 6.8% محققًا3.9 جنيه، وجاء خلفة مباشرة "المصرية للمنتجعات السياحية" بارتفاع نسبتة 5.7% مسجلاً 1.970 جنيه.

واحتل سهم "اورسكم للتنمية مصر" المركز الخامس بالقائمة بعدما سجل ارتفاعات بنسبة 5.4% ليصل إلى 6.3 جنيه.