الأسهم الأكثر ربحية بالبورصة خلال تعاملات اليوم
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:46 م
الفجر الاقتصادي
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وجاء سهم"المصرية للمشروعات السياحية العالمية" في المركز
الأول بالقائمة بعدما ارتفع بنهاية الجلسة بنسبة 8.3% ليصل إلى 10.3 جنيه، تلاة
سهم" الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)" الذى ارتفع بنسبة 7.7% مسجلاً سعر 5.5 جنيه.
وفي المركز الثالث جاء سهم" العقارية للبنوك الوطنية للتنمية" بارتفاع 6.8% محققًا3.9 جنيه، وجاء خلفة مباشرة "المصرية للمنتجعات السياحية" بارتفاع نسبتة 5.7% مسجلاً 1.970 جنيه.
واحتل سهم "اورسكم للتنمية مصر" المركز الخامس بالقائمة
بعدما سجل ارتفاعات بنسبة 5.4% ليصل إلى 6.3 جنيه.
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